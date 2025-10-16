Çiğli'de önce işçiler şimdi de memurlar ayaklandı

BU HAKKI BUDAMAK EMEKÇİYİ YOK SAYMAKTIR

Memurlara ödenen sosyal denge tazminatının belediye başkanlarının takdirinde olan bir uygulama olmadığını belirten Nihat Filiz: "Sosyal Denge Tazminatı bir ikramiye değildir, alın terinin karşılığıdır. Bu hakkı budamak, emekçiyi yok saymaktır. Emekçinin hakkını gasp eden anlayış hem hukuka hem vicdana aykırıdır. Bu haksızlığı tanımıyoruz, TİS hükümlerini çiğnetmeyeceğiz. Bir dönem kendisi de memur olan bir başkanın bugün memurları mağdur etmesi tarihe acı bir ironi olarak geçecektir. Ama biz, emeğin onurunu yeniden ayağa kaldıracağız. Çiğli'nin emekçileri yalnız değildir; arkasında Tüm Yerel Sen vardır" dedi.

