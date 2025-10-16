DMD’li berk’in dileği iyileşmek

İZMİR'İN Bornova ilçesinde DMD hastası Berk Yıldız (9) için düzenlenen doğum günü etkinliğinde hem moral verildi hem de tedavi kampanyasına destek çağrısı yapıldı. Oğlu Berk için destek isteyen Seçil Yıldız, "Biz belki bekliyoruz ama benim oğlum bekleyemiyor; hastalık ilerliyor. İlerledikçe de hareketleri kısıtlanıyor ve organları zarar görecek" dedi.

OĞLUMUN VAKTİ KISITLI

DMD teşhisi konulan Berk için Bornova Atatürk Parkı'nda 9'uncu yaş doğum günü partisi düzenlendi. Hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi koşup oynayamayan Berk için hem moral hem de tedavi kampanyasına destek amacıyla düzenlenen doğum gününde duygusal anlar yaşandı. Tedavi için gerekli 3,2 milyon doların yüzde 18'inin toplandığını belirten anne Seçil Yıldız, "Biz bekliyoruz ama benim oğlum bekleyemiyor; hastalık ilerliyor. İlerledikçe hareketleri kısıtlanıyor ve organları zarar görecek" diye konuştu. Yıldız, "Şu an belinde bir çukurlaşma oluştu çünkü karnını dışarı çıkararak yürümeye çalışıyor. Hareketleri giderek kısıtlanıyor. Merdivenleri artık çok zor çıkıyor. Tekerlekli sandalyeye düşmeden ilacını alması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle tekerlekli sandalyeye düştüğünde ilaç verilmiyor. Oğlumun zamanı çok kısıtlı. Bugün bir doğum günü organize edildi ve bu vesileyle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız, kaymakamımız ve başkanlarımız aracılığıyla daha fazla insana ulaşmak istiyoruz" dedi.