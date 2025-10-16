Felç kalan Alaaddin Efe İzmir’de ayağa kalktı

MUĞLA'DA geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan Alaaddin Efe Can (24), İzmir Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi sayesinde destekle yürümeye başladı. Bir firmada ziraat mühendisi olan Alaaddin Efe Can, İzmir Şehir Hastanesi'nde fizik tedaviye başladı. Alaaddin Efe Can'a, klasik rehabilitasyon programına ek olarak ileri rehabilitasyon da uygulandı. Öncelikle yürüme robotu tedavisi uygulanan Can, destekli de olsa yürümeye başladı. Yaşadıklarını anlatan Can, "Başardığımı düşünüyorum" dedi.