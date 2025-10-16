Tespih tutkusu aracından vazgeçirdi: İzmir’de 50 bin dolarlık tespih koleksiyonu!

İZMİR'DE tespih koleksiyoneri Özkan Öztürk, Nevşehir'de başka bir tespih koleksiyoneri ile girdiği tespih takasında 2015 model aracını verip, 1 adet Osmanlı sıkma tespih satın aldı. Asıl mesleği kuaförlük olan Özkan Öztürk, "Tespih işi bir hastalıktır. Ben mutlaka haftada iki gün gidip banka kasasına tespihlerimi temizler, sever ve onlarla vakit geçiririm" diye konuştu. Milyonlarca liralık tespih koleksiyonları olan çok sayıda kişiyi tanıdığını belirten Özkan Öztürk, "50-60 bin dolara satılan tespihler piyasada bulunuyor. Bunların meraklıları ve koleksiyoncuları var" dedi. Özkan Öztürk, "Tespih araba tutkusu gibi bir şey. Hemen her gün canlı yapılan açık artırmalara katılıyorum. Bugün araba değil, gerçekten beğendiğim bir tespih olursa ev takasına bile girer, verip alırım" şeklinde konuştu.

YÜZDE 90'LIK KISMI RUSYA'DA

SIKMA kehribarın ile ilgili detaylara girmeden hemen önce kehribarın ne olduğunu anlatmak isteyen Öztürk, "Kehribarla ilgili ilk söylenmesi gereken bilgi, belki de kehribarın aslında fosilleşmiş bir reçine olduğudur. Bu reçine ise bilindiği üzere Pinüs succinifera ağaçlarının fosilleşmesi ile oluşmaktadır. Dünyada bulunan kehribar yataklarının yüzde 90'lık bir kısmı, Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'nde bulunur ve en fazla kehribar bu bölgeden çıkarılır" dedi.