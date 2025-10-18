İzmir’e 1 milyon kWh’lik yesil enerji

ABB yenilenebilir enerji sistemi ile 52 binin üzerinde ağacın korunmasına katkıda bulundu. İzmir tesisinde kurduğu güneş enerji sistemi ile 1.000.000 kWh yenilenebilir enerji üreterek şirketin karbon ayak izini önemli ölçüde azalttı. Şirketin 2023 yılında İzmir tesisinde devreye aldığı çatı güneş enerjisi sistemi (GES), kısa süre içinde 1 milyon kWh'lik çevre dostu enerji üretimine ulaştı. ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural, şirketin küresel sürdürülebilirlik vizyonunu yerel başarılarla güçlendirdiklerini vurguladı. ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural konuyla ilgili, "Elektrifikasyon ve otomasyon teknolojilerimizle sanayinin karbon ayak izini azaltmaya odaklanıyoruz. Bugün ulaştığımız 1 milyon kWh'lik yenilenebilir enerji üretimi, sürdürülebilir bir gelecek için kararlılığımızın somut bir yansımasıdır" dedi.