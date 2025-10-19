Aliağa’ya yeni aile sağlığı merkezi

İzmir'in Aliağa ilçesinde hayırsever merhum iş insanı Salih Yiyitalp tarafından yapımı başlatılan ve ailesi tarafından tamamlanan Sema - Tevfik Yiyitalp Aile Sağlığı Merkezi, törenle hizmete açıldı. Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen törenine katılan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Vatandaşlarımızın daha modern, güvenli ve erişilebilir sağlık hizmetlerinden faydalanacağı bu merkez, ilçemize önemli katkılar sunacaktır" ifadelerini kullandı. İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul ise, merkezin 6 aile hekimliği biriminde toplam 19 bin 26 kayıtlı vatandaşa hizmet vereceğini belirtti. Törende, merhum Salih Yiyitalp'in anısına ailesi adına merkezin yapımını üstlenen Sema ve Tevfik Yiyitalp'e, Vali Dr. Süleyman Elban tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.