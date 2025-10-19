Behice Yıldız Ünsal: “Karşıyaka’yı bu hale getiren kendisine ne ceza yazacak?”

İZMIR'DE Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın Sancaklı Köyü yolundaki molozlarla ilgili sosyal medyada paylaştığı videoya tepki gösterdi. Ünal, "Behice Hanım'ın paylaşımı elbette çevre bilinci açısından olumlu bir adım gibi görünebilir. Ancak asıl mesele, Karşıyaka'nın bugün içinde bulunduğu genel tablo. Sancaklı Köyü yolundaki molozları gösterip haklı bir isyan paylaşımı yapıyor ama insan sormadan edemiyor; Karşıyaka'nın merkezinde günlerdir toplanmayan çöpler, yer yer devam eden çöp dağları için aynı hassasiyeti göstermiyor. Oysa bugün Karşıyaka'da çöp toplanmıyor, hizmet üretilmiyor, vatandaş belediyeden beklediği en temel hizmeti alamıyor. Bu durumda suçlu aramaya gerek yok; bu tabloyu ortaya çıkaran yönetim ortada. Aramaya hiç gerek yok! Sayın Başkan, Karşıyaka'yı bu hale getiren kendisine ne ceza yazacak? Ne yazık ki Karşıyaka, her geçen gün hizmetten uzaklaşıyor. Caddelerde çöp kokusu, sokaklarda moloz yığınları, park ve yeşil alanlarda bakımsızlık hâkim" ifadelerini kullandı.