Dekoru devrilen mekanın müdürü gözaltına alındı

İZMİR'IN Bornova ilçesindeki bir eğlence mekanında duvardaki dekorun devrilmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin işletmenin mesul müdürü B.Ç. gözaltına alındı.Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında gece duvardaki dekor bilinmeyen nedenle devrildi. Olay sırasında mekanda eğlenen 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence mekanının mesul müdürü B.Ç. gözaltına alındı