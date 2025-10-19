  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika: İZSU'dan İzmir'e su kesintisi uyarısı 19 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim Pazar İzmir su kesintisi duyurusu....

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Planlı su kesintilerinin yaşandığı İzmir'de bugün de birçok ilçede su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini paylaştı. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 19 EKİM PAZAR

BAYRAKLI MANSUROĞLU
19.10.2025 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA AYDOĞDU
19.10.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OCAKLI
19.10.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK, İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY
19.10.2025 saat 07:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

