İZSU duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak | 20 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 20 EKİM PAZARTESİ
BERGAMA FATİH
20.10.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME 16 EYLÜL
20.10.2025 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY
20.10.2025 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK HALKAPINAR, YENİŞEHİR
20.10.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ATA, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET
20.10.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK, YENİCE, YENİKENT
20.10.2025 saat 08:16 ile 11:16 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.