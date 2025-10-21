İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin yeni gelişme: O anne hakkında karar çıktı!

'SADECE ÜŞÜMESİNLER DİYE'

Olay günü evden çıkarken çocuklar üşümesin diye elektrikli sobayı tek ayarda açtığını savunan anne S.M.A, "20 dakika kadar dışarıda kaldım. 1 gün öncesinde hurdaları toplamıştım ve evin arkasına bırakmıştım. Sadece olay tarihinde hurdaları alıp bir tüccara götürdüm. Hızlı olsun diye paranın bir kısmını dahi elden almadım. Çocuklarımın ölümünden sonra psikolojik tedavi aldım. İlaçlar kullanarak yaşamımı sürdürüyorum. Soba daha önce devrilmemişti. Ben evden çıkmadan bütün çocuklarımı uyutmuştum. En küçük olanın tam uyumadığını düşünüyorum. Hepsini uyuttum ancak o yarı uyur vaziyetteydi ve sobayı o devirmiş olabilir. Ben çocuklarımın hepsini çok seviyordum. Başlarına böyle bir şey gelmesini istemezdim. Kesinlikle kötü niyetim veya dikkatsizliğim yoktur. Sadece üşümesinler diye elektrik sobasını açtım. Zaten çocuklar hastaydı. Daha fazla üşütsünler istemedim." dedi.