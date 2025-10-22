İzmir’de lise öğrencilerine uzay odaklı kariyer eğitimi

İzmir'de kurulu Uzay Kampı Türkiye, bir ilki gerçekleştirerek, lise öğrencilerine erken yaşta bilinçli bir kariyer yolu çizmelerini sağlamak üzere "Gelecek Yörüngesi: STEM ve Ötesi Kariyer Gelişim Programı" başlatıyor. Program, geleneksel kariyer merkezli programlardan farklı olarak gençlere uzay teknolojisi ile inovasyon odaklı gerçek dünya problemlerini çözme yetkinliklerini geliştirmelerine imkan tanıyacak. 13-15 Kasım tarihleri arasında Uzay Kampı Türkiye tesislerinde gerçekleştirilecek program, Banay Akademi'nin kurucusu ve uluslararası düzeyde yetkinliği onaylanmış eğitimci Banu Aykın Köylüer (PCC) liderliğinde yürütülecek. Program, katılımcılara yapay zekâ, biyoteknoloji, siber güvenlik ve dijital etik gibi geleceğin alanlarında vaka analizleriyle uygulamalı deneyimler sunacak; aynı zamanda takım çalışması ve liderlik becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacak. Programda, uzay temalı simülasyonlar ve proje tabanlı öğrenme sayesinde öğrenciler, STEM disiplinlerinin uzay teknolojisi ve yenilikçi mesleklerle nasıl kesiştiğini gözlemleyecek; güçlü yönlerine farkındalık kazanacak, SWOT analizi ve SMART hedefleme gibi araçlarla kendi kariyer planlarını oluşturacaklar. Süreç sonunda, program gençleri yarının liderleri ve yenilikçileri olarak geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir.