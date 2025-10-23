BOSPA’da milyarlık rant üçgeni

Karşıyaka Belediyesi, Çarşamba günleri kurulan ve halk arasında 'Bospa' olarak bilinen Bostanlı Pazaryeri'nde Cumartesi günleri de tezgah açılabilmesi için işletme hakkını belediye şirketi Kent A.Ş. aracılığıyla özel bir organizasyon şirketine devretmesi tepki çekti. İsmi önce 'Bostanlı Tekstil Fuarı' ardından da tepkiler üzerine 'Bostanlı Tekstil Günleri' olarak değiştirilen, 'Belediye, Şirket ve Özel Ofis'ten oluşan BOSPA'daki milyarlık rant üçgeni krizinin büyüdüğü kaydedildi.

PAZARCILARIN İSYANI

Kentin en büyük pazaryerlerinden biri olan BOSPA yani Bostanlı Pazaryeri'nin Cumartesi günleri işletme hakkının belediye şirketi Kent A.Ş. üzerinden özel bir organizasyon firmasına devredilmesine karşı çıkan pazarcıların isyanı sürüyor. Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı KENT A.Ş. adına yapılan açıklamada gıda dışı nitelikteki tekstil, el sanatları, tuhafiye, hediyelik eşya vb. ürünlerin tanıtım ve satışının yapılacağı, pazaryerinin KENT A.Ş.'ye devrinin yasal olduğu, pazaryerinin satılmadığı ve buradan elde edilecek gelirle KENT A.Ş. işçilerinin biriken maaşlarının ödeneceği ifade edildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, "Anlamıyorsunuz benim durumumu.Ben birazcık finansman zorluğu yaşıyorum belediye olarak. Buna rağmen ben Cumartesi pazarını kabul etmedim. Onları falan göz ardı etmeyin.Benim kasama da girmedi hiçbir şey. Ben asla dediğim şeyden geri dönmüyorum" dedi.

'EMEĞİMİZLE OYNATMAYIZ'

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, haftanın 6 günü atıl kaldığı belirtilen alanın Çarşamba günleri dışında otopark olarak da kullanılabileceğini söyledi. Erişen, "Belediyenin bir sürü tesisi, salonu varken neden Bostanlı Pazarı'nda ısrar ediliyor? Madem gıda dışı tekstil, el sanatları, hediyelik eşya gibi ürünler satılacak gitsinler belediyenin düğün ve toplantı salonlarında satsınlar. Kala kala belediye maaşlarının ödenmesi buradaki pazaryerine mi kaldı?Biz ekmeğimizle oynatmayız" diye konuştu. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar da daha önce yaptığı açıklamasında, pazaryeri alanının vergi levhası olmayan kişilere ahbap çavuş ilişkisi ile verildiğini öne sürmüştü.