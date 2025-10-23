Çiğli Organize genişliyor

İzmir'in kuş cenneti olarak bilinen Gediz Deltası'nın birinci derece doğal SİT statüsündeki bir kısmının SİT derecesi düşürülerek sanayi yapılaşmasının önü açıldı. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin bu alanda genişlemesi planlanıyor. Arazinin bir kısmı, ikinci derece doğal SİT'e denk gelen "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak ilan edilirken, bir kısmı ise üçüncü derece doğal SİT'e denk gelen "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak belirlendi. Karara karşı bir ay içinde itiraz edilebilecek. Söz konusu parseller Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.'ye ait. Askeri güvenlik bölgesi içerisinde kalan 2,8 milyon metrekarelik parselin binlik planları bulunmuyor ve tapuda "tarla" olarak kayıtlı. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, "Biz buraya 150 tane bacasız fabrika kuracağız. Burayı yemyeşil bir alan yapacağız. Tüm fabrikalar savunma sanayine ileri teknoloji üreten firmalar olacak. Silikon Vadisi gibi olacak" demişti.