Dünürlerin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dünürler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Nafiz Gürman Mahallesi 7096 Sokak'ta meydana geldi. A.H.H., babasının dünürleri ve yanlarında bulunan bir erkek şahıs tarafından bıçaklandığını söyledi. Polis ekipleri, yaralı halde bulunan A.H.H.'nin babası T.H.H.'yi yaralı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede T.H.H.'nin koltuk altından bıçakla yaralandığı tespit edildi. Yaralı, ambulansla ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın diğer tarafı olan dünürlerin adresini belirledi. Adrese gidildiğinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Yaşı küçük olan bir dünür tarafından kız çocuğu E.M. ve A.H.H., ifadeleri alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne, dünürlerden H.M. adlı şahıs ise Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.