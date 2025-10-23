İzmir’de 70 milyonluk bungalov vurgunu

Sosyal medya üzerinden verdikleri ucuz bungalov ilanlarıyla tatil hayali kuranları dolandıran çete çökerti. İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen ve 70 milyonluk vurgun yaptığı belirlenen sahte bungalov kiralama şebekesine yönelik operasyonda, gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ekipler sosyal medya üzerinden sahte bungalov ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

600 BİN TL KAPTIRDILAR

Polise başvurun 17 mağdurun 600 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali analizlerde, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 70 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.