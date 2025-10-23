İzmir'deki eczacı Birsen Bayraktar cinayetinde yeni gelişme: Bina görevlisine 25 yıl hapis kararı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5 yıl önce 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanıktan biri olan bina görevlisine "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi, diğer 2 sanık beraat etti.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık U.C, tutuksuz sanıklar M.C. ile H.H. ve taraf avukatları katıldı. Olayın meydana geldiği dönemde binanın temizlik görevlisi olan tutuklu sanık U.C son savunmasında, yalan ifadelere karşı masum olduğunu kanıtlamaya çalıştığını ileri sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan U.C, "Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Ben ne hırsızım ne de katilim. 2 çocuklu şerefli bir insanım." dedi.



Tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.



Mahkeme heyeti, M.C. ve H.H'nin tüm suçlardan beraatine, tutuklu sanık U.C'nin nitelikli yağmadan beraatine, kasten öldürme suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.