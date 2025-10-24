Foça’yı sel vurdu

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar sel sularında sürüklenirken iş yerini su bastı, bir vatandaş da kayboldu.

İzmir ve çevresi için yapılan sağanak yağış uyarıları, Foça'da kabusa dönüştü. Metrekareye 1.5 saatte 154 kilogram gibi rekor bir seviyede düşen yağmur suyu, kısa sürede dere yataklarının taşmasına ve sokakların nehre dönmesine neden oldu.

BAŞKAN YARDIM İSTEDİ

Rögar kapakları patladı, yollar tamamen suyla kaplandı ve park halindeki birçok araç, sel sularının gücüne dayanamayarak sürüklenmeye başladı. Felaketin boyutları karşısında Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla acil yardım çağrısında bulundu. Fıçı, "Olağanüstü bir an yaşıyor Foça. Ciddi bir sel baskınıyla karşı karşıyayız. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz. Foça'nın şu anda yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Fıçı'nın yardım çağrısının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaybolan vatandaş: Bülent Kaptanoğlu

32 yıldır ilçede yaşayan 66 yaşındaki Recep Yıldız, "Böyle bir yağmur görmedim" dedi. Valilik, Foça'da selde kaybolan bir kişinin arandığını duyurdu. Mantar toplamaya gittiği iddia edilen Bülent Kaptanoğlu isimli bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi.

AFAD BAŞKANI PEHLİVAN: VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ

Bölgede incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, toplam 666 personel ve 277 araçla vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Pehlivan, şöyle devam etti: "Özellikle bir vatandaşımızın araçla birlikte sele kapılmış olduğu ihbarı gelmesine istinaden ilk andan itibaren dalgıç ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerine behemahal başladılar. Henüz vatandaşımıza ulaşamadık ama günün ağarmasıyla birlikte bu dere boyunca arama tarama çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz." Pehlivan, tüm kurumların ortak çalışması ve gönüllülerin de katkısıyla sel baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde, cadde ve sokaklarda gerekli temizlik çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.Pehlivan'a eşlik eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu için derin üzüntü duyduğunu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

19 BALIK ADAM GÖREV BAŞINDA

İzmir Valisi Süleyman Elban, Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası bir derede kaybolan Bülant Kaptanoğlu için suda 19 balık adamın, karada ise çok sayıda ekibin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yeni Foça'daki Bucak mevkisinde incelemelerde bulunan Elban, "Arkadaşlarımız aracı 1.5 kilometre aşağıda bulup çıkardılar. Maalesef aracın içinde vatandaşımız yoktu. O saatten bu yana 19 balık adamımız su içerisinde. En son kendisine ait cüzdan bulundu" dedi. Öte yandan Kaptanoğlu'nun sele kapılmadan hemen önce kızıyla telefonda konuştuğu öğrenildi.