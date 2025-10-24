İzmir Foça'da selde kaybolan vatandaşı bulma çalışmaları yeniden başladı

Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun yağış sele neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel nedeniyle çok sayıda araç da su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.





Ayrıca otomobiliyle sel sularında sürüklenen kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı. Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı.