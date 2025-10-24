İzmir ve Aydın’da suç çetelerine dev operasyon

İzmir ve Aydın'ın da aralarında 9 ilde eşzamanlı düzenlenen dev operasyonda, çete elebaşıları yurtdışında olan organize suç örgütüne mensup 42 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve suç deliline el konuldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın illerinde eşzamanlı yapılan baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.