İzmir’de AK Zirve

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda, Yerel Yönetimlerden sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Uğur Türkan'ın yönetimiyle İlçe Yerel Yönetimler Başkanları ve İlçe Grup Başkan Vekilleri toplantısı gerçekleşti.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Uğur Türkan, "Toplantımızda, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizdeki yerel yönetim faaliyetlerini ve meclislerde yürütülen çalışmaları ayrıntılı biçimde masaya yatırdık. AK Parti olarak İzmir'de bize verilen muhalefet görevini, milletimizin beklentilerine ve partimizin hizmet anlayışına uygun biçimde en güçlü şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz. Bizim muhalefet anlayışımız, sadece eleştirmek değil; denetlemek, yanlışları göstermek, eksikleri tamamlatmak ve İzmir'in menfaatine olan her doğru adımı desteklemektir" dedi. Belediyelerin yapmadığı ya da yarım bıraktığı her hizmetin takipçisi olduklarını belirten Türkan, "Şehrimizin faydasına olacak her girişime de katkı sunmaktan asla geri durmuyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz siyasi hesaplar değil, İzmir'in geleceğidir" diye konuştu.