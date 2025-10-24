İzmir'de susuzluğa çare aranıyor; Gördes Barajı'nın ölü hacmindeki su devreye alınacak

İzmir'e su sağlayan Göksu, Sarıkız kuyularının en az Tahtalı Barajı kadar önemli yer altı suyu kaynakları olduğunu vurgulayan Erdoğan, orada yenilenen 11 kuyunun tasarruf sağladığını söyleyerek, "Kent için çok önemli diğer yer altı su kaynağı Halkapınar kaynakları. Burada da 3 tane kuyu açtık. Bazı kuyularımızda da sorunlar vardı, tadilatını yaptık. 7 bin litrelik bir depo yapıyoruz. Bin litre saniyelik terfi merkezimiz vardı, 1500 litre saniyeye çıkardık" dedi. Nisan ayında kademesi olmayan tüm abonelere kademe getirdiklerini aktaran Erdoğan, kademelendirmenin etkili olduğunu, bunun yanında park ve bahçe kısıtlamalarıyla yaklaşık yüzde 12 su tasarrufu yapıldığını söyledi.





Alınan önlemlerle kente 25 saat milyon metreküp ilave su sağladıklarını söyleyen Erdoğan, "Tahtalı Barajı'nda kalan su miktarı 6,5 milyon metreküp. Önlemlerin başladığı günden bugüne kazanılan miktar ise yaklaşık 25 milyon metreküp. Şu anda İzmir'de gündüz kesintileri yapmıyorsak bu çalışmanın önemli bir payı var. Gece yaptığımız kesintiler ilave bir tasarruf sağladı. 23.00-05.00 saatleri arasında suyu kestiğinizde geceleri olan kayıp kaçağın olmasını engelliyorsunuz. İkincisi barajları dengede tutmayı sağladık. Barajdan su çekmedik, geceleri kuyulardan aldığımız sularla büyük depolarımızı doldurduk, gündüzleri de bu suyu kullanılmasını sağladık. Bu da Tahtalı Barajı'nı bugüne kadar getirdi. Hiç yağmur yağmasa kasım ayına kadar Tahtalı Barajı'nda suyu korumayı hedefliyoruz demiştik. Planımız ilerliyor" dedi.

'GECE KESİNTİLERE DEVAM EDECEĞİZ'

30 Kasım'da Tahtalı Barajı'ndaki suyun biteceğini öngördüklerini, bu nedenle ilave önlem aldıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelen yağışlar barajlarımıza su getirmedi, toprak kuru olduğu için su akışa geçmiyor. Bizim verilerimize göre 30 Kasım'a kadar Tahtalı'da su bitecekti. Ancak biz bunun olmaması için ilave önlemleri devreye aldık. Gördes Barajı'nın ölü hacminden su almak için çalışma yapıyoruz. Bu alacağımız su, Tahtalı Barajı konusunda 2-3 ay daha bize zaman kazandıracak. Gündüz kesintisi yapmayı düşünmüyoruz ama gece kesintilere devam edeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren Gördes Barajı'nın ölü hacmindeki suyu kullanacağız. Tahtalı Barajı'nın ölü hacminden su almak zor bir seçenek, ancak oradaki suyu almaya dair de hazırlığımız var."