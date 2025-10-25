İzmir Foça’da sel felaketinde hayatını kaybeden Bülent Kaptanoğlu toprağa verildi

Foça ilçesindeki 23 Ekim günü sel felaketinde aracıyla menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolduğu noktadan 11 km uzaklıkta eski Gediz Nehri yatağında cansız bedenine ulaşılan Kaptanoğlu, arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Ailesine ve yakınlarına büyük acı yaşatan talihsiz olay, Foça'yı da yasa boğdu.

EŞİ NİLGÜN KAPTANOĞLU TABUTA SARILARAK VEDA ETTİ

Bülent Kaptanoğlu'nun cenazesi, ikindi namazı öncesi Yeni Foça Merkez Camii'ne getirildi. Nilgün Kaptanoğlu, tabuta sarılarak eşine veda etti. Kızları Deniz Candemir ve Derya Kaptanoğlu da babalarını gözyaşları ile uğurladı.

Cenaze törenine AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Arıkan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, eski Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kaptanoğlu Ailesi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol ve cenazeye katılan vatandaş, Kaptanoğlu Ailesi'ni teskin etmeye çalıştı, acısına ortak oldu.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, dualar eşliğinde Yeni Foça Kabristanlığı'nda toprağa verildi.