İzmir’de Basmane’de ölüm hapları

Cinsel gücü arttırdığı iddia edilen sözde ilaçlar, Basmane sokaklarında 'peynir ekmek' gibi satılıyor. Son yıllarda polislerin defalarca operasyon düzenlemesine rağmen işporta tezgahlarında farklı sahte markalar altında 'performans' hapı rahatlıkla satılıyor. Uzmanlar "Bu hapların şakası yok, ölüme yol açabilir" diyor.Her gün on binlerce insanın alışveriş yapmak için uğradığı Basmane semti, son günlerde kaçak sigara ve sahte ürünlerin yanı sıra artık cinsel gücü artırdığı iddia edilen haplarla da anılmaya başladı.

TANE İLE SATILIYOR

Geçmişte gizli satılan birçok ürün artık işporta tezgahlarını süslüyor. Öyle ki satıcılar, alışverişe gelen insanların önünü kesip ellerindeki 'performans artırıcı hapları' satmaya çalışıyor. Mutlaka eczanelerde satılması gereken hapların sahteleri, paket halinde veya tek tek alıcı buluyor. Büyük bir rahatlıkla satışlarına devam eden işportacılar günün her saatinde tezgahlarını açık tutuyor. Basmane Fevzi Paşa bulvarı üzerinde kolilerin üzerinde seyir olarak satılan haplar ölüm saçıyor

ONAYLI DİYORLAR

Basmane ve Çankaya'da yere attıkları koli üzerinde hap satan işportacılar satın alınan ürünle ilgili "geniş bilgiler de" veriyor. Bölgede tüm ürünler ortalama 20-25 TL'den satılıyor. Müşteri fiyatın çok geldiğini söyleyince işportacı ilacın etkilerini anlatmaya başlıyor. "Şu anda piyasadaki en iyi ilaçlardan biri. 1 tane hapın 36 saat etkisi var. Vücut direncini yükseltiyor. Zinde ve dinç olmanı sağlıyor. İstersen 20TL'ye bırakabilirim..." yalanıyla satılan hapların Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğu da söyleniyor. İşporta tezgahlarında satılan haplarla ilgili değerlendirmede bulunan Emniyet yetkilileri ise "Bu tip ilaçları sokaktan almak büyük risk. Ne oldukları belli değil. Bu ilaçları kullanmak ölümle sonuçlanabilecek sorunlar otaya çıkarabilir. Bunun şakası yok" dedi. Yapılan operasyonda üç seyyar hap satıcısı gözaltına alırken el konulan haplar il sağlık müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.