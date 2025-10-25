Son dakika! İzmir Foça’da selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri... İzmir'in Foça ilçesi geçtiğimiz gün rekor yağış aldı. İlçede taşan deniz ve dereler ile patlayan rögarlar hayatı olumsuz etkiledi. Foça'da etkili olan sağanak yağışın ardından sokaklar çamurla kaplandı. Yenifoça Mahallesi'nde etkili olan sel nedeniyle 250 ev, 38 iş yeri, 4 kamu binası, 5 küçük araçta hasar meydana geldi.

Dereler taştı, evler su altında kaldı, çok sayıda araç sele kapılarak sürüklendi, sürücüler mahsur kaldı.

Faciada yaşanırken ormanda mantar toplayan 70 yaşındaki Kaptanoğlu otomobiliyle eve döndüğü esnada Bucak Deresi'nin üzerindeki köprüde isterken aracı çamura saplandı.

Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde bulundu.