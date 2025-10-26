Cemre azmiyle hayallerine yürüyor! Ters yürüteçle hayatını devam ettiriyor

İzmir'de yaşayan Mediha (38) ve Emre Pedük (41) çiftinin tek çocukları Cemre Pedük'e (11), 4 yaşındayken Serebral Palsi tanısı konuldu. İlk yıllarında ne emekleyebilen ne de yürüyebilen Cemre, tanısı konulduktan sonra fizyoterapi kampları ve düzenli tedavi gördü. Yürümesi neredeyse imkansız olduğu söylenen Cemre, azmi ve mücadelesi sayesinde 'ters yürüteç' olarak bilinen 'reverse walker' ile kısa mesafeleri yürümeyi başardı.

'ZORLU YOLLARDAN GEÇTİK'

Okulunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirten Cemre Pedük, "Hepsi çok iyi insanlar. Teneffüslerde voleybol oynayarak, arkadaşlarımla kantine giderek vakit geçiriyorum, derslerime giriyorum. En büyük hayalim büyüyünce milli voleybolcu olmak. Bunun için çocukluğumdan beri fizik tedavi alıyorum" dedi. Kızı Cemre'ye 4 yaşına kadar tanı konulamadığını, bu nedenle hastane hastane gezdiklerini vurgulayan Mediha Pedük ise "Çok zorlu yollardan birlikte geçtik. Hayatta neleri deneyimleyeceğiz, neler yapabiliriz, ne başarabilir, nasıl çözüm yolları buluruz birlikte öğrendik. Cemre'de bizimle bu konuda hep çok uyumlu oldu. Bu nedenle çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Cemre'nin fizyoterapisti İlkay Çolapkulu da "Bir gün paralimpikte Cemre'yi izleyeceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.