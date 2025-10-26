Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar tamamlandı

İzmirliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yılını kentte düzenlenecek birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'e özel konser ve Meclis Özel Oturumu düzenleyecek. Körfezde ise 102. Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları yapılacak. Kutlamalar ve geçit töreni ise saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Programda; protokol konuşmaları, öğrencilerin şiir okumaları, halk oyunları gösterileri ve dans gösterileri yer alacak. Cumhuriyet coşkusu, saat 21.00'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek Haluk Levent konseri ile doruğa çıkacak.