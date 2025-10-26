  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 26 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti yaşanacak detayları duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Çamköy
Narlıca
Pınarköy

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule
Çamlıpınar

09:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır

09:00 - 13:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

09:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki

09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı ( 1008 )
Kavacık

09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Kısık
Oğlananası Atatürk
Oğlananası Cumhuriyet

09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli

09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Ulamış

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Çukurköy

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Bademler

