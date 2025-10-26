İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Çamköy
Narlıca
Pınarköy
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule
Çamlıpınar
09:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır
09:00 - 13:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
09:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı ( 1008 )
Kavacık
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Kısık
Oğlananası Atatürk
Oğlananası Cumhuriyet
09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli
09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Ulamış
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Çukurköy
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Bademler