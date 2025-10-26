İzmir’de pompalı tüfekle saldırı: Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam savaşı veriyor! Vahşetin nedeni ortaya çıktı...

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'in Konak ilçesinde 78 yaşındaki emekli bekçi Hasan D.'nin, evine akan su nedeniyle tartışıp, tüfekle vurduğu üst kattaki komşusu Mustafa Atıcıoğlu (36) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Atıcıoğlu’nun oğlu P.A.'nın (7) ise tedavisi sürüyor.

İzmir'de dehşete düşüren olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Emekli bekçi Hasan D., üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan D., evinde bulundurduğu tüfekle Mustafa Atıcıoğlu'na ateş etti.

BABA ÖLDÜ, OĞLU YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Acı olayda, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu P.A. vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, dün Hasan D.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.Mustafa Atıcıoğlu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu P.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

