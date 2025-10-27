İzmir Karşıyaka'da pazarcılardan oturma eylemi: Başkan Ünsal'ı istifaya davet ettiler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde pazarcı esnafı, Bostanlı Pazarı'nın haftada iki güne çıkarılması ve pazar alanının özel bir şirkete devredilmesi planına tepki göstererek belediye başkanını istifaya çağırdı. Belediye binası önünde başkanla görüşemeyen esnaf, Karşıyaka Çarşısı'nda yürüyüş düzenleyip CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.
Sabah saatlerinde Karşıyaka Belediyesi önünde toplanan pazarcılar, belediyenin Bostanlı Pazarı'nın yönetimini özel bir şirkete devretme planını protesto etti. "Başkan istifa" sloganları atan grup, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile görüşme taleplerine yanıt alamadı. Bunun üzerine esnaf, Karşıyaka Çarşısı'nda yürüyüşe geçti. CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı önüne kadar yürüyen grup, burada oturma eylemi gerçekleştirdi.
İZMİR PAZARCI ESNAFI DERNEĞİ'NDEN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI
İzmir Pazarcı Esnafı Dernek Başkanı Faysal Acar, Bostanlı pazar yerinin özel bir şirkete devredilmesi sürecine ilişkin yapılan protokolün kamuoyundan gizlendiğini öne sürerek, şeffaflık çağrısında bulundu. Acar, "Bugün İzmir'in gündemi Bostanlı pazar yeri esnafı ve Bostanlı halkının mağduriyetidir" dedi.
Acar, Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. ile Arkhe Gelişim Şirketi arasında imzalanan protokolün kamuoyuna açıklanmadığını belirtti. Belediye Başkanı'na seslenen Acar şu ifadeleri kullandı: "Sayın Belediye Başkanı'na soruyorum; Arkhe Gelişim şirketi ile Karşıyaka Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş. arasında imzalanan protokolü kamuoyuna açıklayabilir misiniz? Bu protokol gizli olmamalı, şeffaf olmalıdır."
ESNAFTAN YÜKSEK MEBLAĞLAR TALEP EDİLDİĞİ İDDİASI
Acar, bazı pazarcı esnaftan yüksek miktarlarda para talep edildiğini ileri sürdü. "Esnaf olmayan kişilere tezgah satışı yapılmak istendiği, 400 bin, 600 bin, 800 bin lira gibi rakamlar talep edildiği iddiaları var," diyen Acar, bu durumun ciddi bir soru işareti oluşturduğunu vurguladı. Faysal Acar, süreçle ilgili olarak Kent A.Ş.'nin elde edeceği gelir konusunda da kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi: "Eğer Kent A.Ş.'nin kasasına 1 milyar TL girecekse, bunu kamuoyuna açıklasınlar. Aksi halde burada karanlık ellerin bazı kişileri zengin etme amacı taşıdığına inanıyoruz."