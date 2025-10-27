İzmir Karşıyaka'da pazarcılardan oturma eylemi: Başkan Ünsal'ı istifaya davet ettiler





ESNAFTAN YÜKSEK MEBLAĞLAR TALEP EDİLDİĞİ İDDİASI

Acar, bazı pazarcı esnaftan yüksek miktarlarda para talep edildiğini ileri sürdü. "Esnaf olmayan kişilere tezgah satışı yapılmak istendiği, 400 bin, 600 bin, 800 bin lira gibi rakamlar talep edildiği iddiaları var," diyen Acar, bu durumun ciddi bir soru işareti oluşturduğunu vurguladı. Faysal Acar, süreçle ilgili olarak Kent A.Ş.'nin elde edeceği gelir konusunda da kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi: "Eğer Kent A.Ş.'nin kasasına 1 milyar TL girecekse, bunu kamuoyuna açıklasınlar. Aksi halde burada karanlık ellerin bazı kişileri zengin etme amacı taşıdığına inanıyoruz."

