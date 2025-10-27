İzmir’de silahlı gasp zanlıları yakayı ele verdi

İZMİR'İN Foça ilçesinde bir büfede silahlı gasp yapan 2 şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Olay, Cumartesi günü Foça ilçesinde meydana geldi. 2 kişi bir büfede silahlı gasp girişiminde bulundu. Büfe sahibini darbeden şüpheliler, olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı. Şüphelilerin S.A. ve A.Ş. isimli 2 erkek şahıs olduğu belirlendi. Calışmalar sonucunda 2 şüphelinin yeri tespit edildi. Operasyonda S.A. ve A.Ş.'nin gözaltına alınmak istendiği sırada S.A., polis ekiplerine silah doğrultarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle S.A.'nın elindeki silah alınarak etkisiz hale getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken, A.Ş. ise serbest bırakıldı.