İzmir’in bu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak! 27 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in birçok ilçesinde bugün su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşandığını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İşte 27 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

BAYRAKLI ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
27.10.2025 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA ÇAMLIKULE, KOZAĞAÇ, YENİGÜN
27.10.2025 saat 12:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME SAKARYA, 16 EYLÜL
27.10.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR CENNETÇEŞME, ÖZGÜR, UZUNDERE, YAŞAR KEMAL, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
27.10.2025 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ADNAN SÜVARİ, ESENYALI, MALİYECİLER, METİN OKTAY, POLİGON, ŞEHİTLER
27.10.2025 saat 10:15 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN MORDOĞAN
27.10.2025 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ULUCAK CUMHURİYET
27.10.2025 saat 10:37 ile 12:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK AŞAĞI
27.10.2025 saat 09:34 ile 14:34 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN GAZİ
27.10.2025 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BİRGİ
27.10.2025 saat 10:13 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE DERE, PAŞA
27.10.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA GÜLBAHÇE
27.10.2025 saat 10:29 ile 16:29 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

URLA KALABAK, ŞİRİNKENT
27.10.2025 saat 10:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA CAMİATİK, SIRA, YENİ
27.10.2025 saat 10:12 ile 13:12 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

