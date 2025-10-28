İzmir Alsancak'ta otopark krizi! Vatandaşlar isyan etti: Yeni uygulama ortalığı karıştırdı!

Otopark abonesi olan sürücülerin trafikte yarattığı bu olumsuzluktan diğer sürücülerin etkilenmemesi için bariyerlerin daha pratik şekilde olması gerektiğini ifade eden sürücüler, "Madem belediye abonelerden para alıyor o zaman sürücülerin trafiği tıkamamaları için inip çıkan bariyerlerden yapsın. Bariyer kilitlerini açmakla uğraşan araç sahipleri yüzünden trafik tıkanıyor" diye dert yandı. Bazı sürücüler de kent merkezinde zaten zor park yeri bulduklarını, abonelik sistemi ile birlikte artık park yeri bulmanın imkansız hale geldiğini savundu.

DİĞER