İzmir Alsancak'ta otopark krizi! Vatandaşlar isyan etti: Yeni uygulama ortalığı karıştırdı!

İzmir'de Konak ilçesi Alsancak semtinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN'ın işlettiği bazı açık otoparklarda abonelik sistemine geçildi. Pilot bölge seçilen Alsancak ve Kültürpark çevresinde kapalı otopark kullanımını teşvik etmek, yol kenarı park yasağını önlemek ve sürdürülebilir park yönetimi gibi gerekçelerle başlatılan abonelik sistemi bölgede yaşayan vatandaşlar için fayda sağlasa da, araçları ile kent merkezine gelen sürücüleri mağdur etti.
Uygulama kapsamında belediyenin açık otopark alanlarına sarı renkli bariyer direkleri konulduğunu aktaran sürücüler, yalnızca İZELMAN abonesi araç sahiplerinin buralardan faydalandığını, araç sahipleri olarak park yeri bulmakta zorlandıklarını aktardı.
'TRAFİK ÇOK SIKIŞIYOR'
Sürücüler, bunun yanında özellikle acemi sürücülerin aracını yol kenarında bırakıp, abone oldukları otoparka girmek için dakikalarca bariyerdeki kilidi açmak için çaba harcadıklarını, bu sırada da zaten gün içerisinde yoğun olan trafik sıkışıklığının daha da arttığını aktardı.
Otopark abonesi olan sürücülerin trafikte yarattığı bu olumsuzluktan diğer sürücülerin etkilenmemesi için bariyerlerin daha pratik şekilde olması gerektiğini ifade eden sürücüler, "Madem belediye abonelerden para alıyor o zaman sürücülerin trafiği tıkamamaları için inip çıkan bariyerlerden yapsın. Bariyer kilitlerini açmakla uğraşan araç sahipleri yüzünden trafik tıkanıyor" diye dert yandı. Bazı sürücüler de kent merkezinde zaten zor park yeri bulduklarını, abonelik sistemi ile birlikte artık park yeri bulmanın imkansız hale geldiğini savundu.