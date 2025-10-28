İzmir Çiğli’de memurlar eylemde

Çiğli Belediyesi'nde, Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye bağlı memurlar, geriye dönük TİS ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle 24 Ekim'de 1 gün süreyle iş bırakmıştı. Memurlar, dün de seslerini duyurmak için bir araya geldi. Belediye binasının önünde buluşan memurlar adına basın açıklamasında bulunan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Ekim ayında yarım yatırılan TİS alacağımızın hemen hesaplarımıza yatırılmasını, ağustos ayından itibaren ödenmeyen TİS alacaklarımızın da somut ve uygulanabilir bir plan dahilinde ivedilikle ödenmesini istiyoruz. Hakkımızı alana kadar eyleme devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.