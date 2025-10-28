İzmir Cumhuriyet coşkusuna hazır

CUMHURİYET değerlerine gösterdiği hassasiyeti, eser belediyeciliğine ve hizmetlerine yansıtan Menemen Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da 102. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacak. Yarın akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Yürüyüşü'ne tüm Menemenlileri davet eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Milli değerlerimizi yaşatmak ve yarınlara aktarmak bizim kırmızı çizgimizdir. 7'den 77'ye her bölgemizden tüm hemşehrimizi, tek ses tek yürek olarak Cumhuriyet coşkumuzu beraber yaşamaya davet ediyorum" dedi. Öte yandan İzmirliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yılını kentin çeşitli yerlerinde düzenlenecek birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak.

ELBAN'A BAYRAK TESLİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 22 Ekim'den bu yana her gün farklı bir ilçede düzenlediği Cumhuriyet Her Yerde etkinliğinin son durağı 29 Ekim'de Selçuk ve Dikili olacak. Öte yandan yarınki etkinlikler kapsamında Vali Süleyman Elban'ın ev sahipliğinde Valilik makamında tebrikat töreni gerçekleştirilecek. Konak Atatürk Meydanı'nda elle dokunan Türk bayrağı Elban'a teslim edilecek.