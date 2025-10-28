İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlanmaları coşkuyla başladı





Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Programa, AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum da katıldı.