Cumhuriyetle yaşıt Gülsüm Nine’den mesaj var: Birlik olalım beraber olalım

102 yaşındaki Gülsüm nine, Cumhuriyet Bayramı'nda Yeni Asır'a konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hayran olduğunu dile getiren Gülsüm nine, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'bir olalım, birlik olalım.' Türkiye'nin daha parlak ve güzel yıllara ulaşacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.