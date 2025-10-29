Cumhuriyetle yaşıt Gülsüm Nine’den mesaj var: Birlik olalım beraber olalım

Cumhuriyet'le yaşıt İzmirli Gülsüm Sakallı, Cumhuriyet'le büyüdüğü için gurur duyduğunu dile getirdi.
102 yaşındaki Gülsüm nine, Cumhuriyet Bayramı'nda Yeni Asır'a konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hayran olduğunu dile getiren Gülsüm nine, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'bir olalım, birlik olalım.' Türkiye'nin daha parlak ve güzel yıllara ulaşacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Yeter ki biz birlik içinde hareket edelim. Birbirimizi kırıp dökmeyelim. 7'den 70'e herkes ülkesi için çalışıp üretsin" ifadelerini kullandı.