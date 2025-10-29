İzmir’in köklü kolejinden kötü haber! Konkordato ilan ettiler

İZMİR'İN köklü eğitim kurumlarından Özel Ege Lisesi'nin sahibi İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. ve şirket ortakları Yansı Eraslan ile Ebru Eraslan hakkında konkordato kararı verildi.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini değerlendirerek şirket ve ortaklar için 1 yıllık kesin mühlet kararı aldı.

Ayrıca, ihtiyati tedbirlerin sürdürülmesine ve konkordato komiserleri olarak Mali Müşavir Gülden Kaman, Hukukçu Yaşar Can Göksoy ve Öğretim Görevlisi Erhan Demirel'in görevlerine devam etmesine hükmedildi. Şirketin alacaklılarla koordinasyonunu sağlamak üzere alacaklılar kurulu oluşturulmasına da karar verildi.