AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu: “Bahane değil çözüm üretmeyi öğrendik”

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kasapoğlu, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir ödev, çalışma biçimi ve özgürlük olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, "Cumhuriyet bize bahane değil, çözüm üretmeyi miras bıraktı" diyerek 102. yılın umut ve cesaretle kutlanması gerektiğini ifade etti.

"BİR İRADE ESERİ"

CUMHURİYET'İN bir milletin azim ve kararlılığıyla şekillenen büyük bir irade eseri olduğunu belirten Kasapoğlu, "Cumhuriyet, bir takvim yaprağına sığmaz. 1919'da Samsun'a atılan adım, Amasya'da 'Milletin kaderini yine milletin azim ve kararı belirler' hükmüne dönüştü. Erzurum ve Sivas'ta dağınık umutları bir ideal haline getirip; 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Meclis'te milli iradeye yaslanırken; Sakarya'da, Dumlupınar'da bir daha sırtı yere gelmeyecek bir özgüvene kavuştu. Lozan'la hukuki meşruiyetini dünyaya tescil ettirdi ve 29 Ekim 1923'te adı kondu: 'Cumhuriyet.' Yani 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir'" ifadelerini kullandı.