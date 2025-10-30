Bakan Kurum’dan İzmir depremi paylaşımı: 1 yıl geçmeden ilk konutlar teslim edildi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de saat 14.51'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin senesinde sosyal medya hesabından görüntülü paylaşım yaptı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Bakan Kurum, "Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık. Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk. Bugün İzmirli kardeşlerimiz güvenli evlerinde, huzurla yaşamlarını sürdürüyor. İzmir Depremi'nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"1 YIL GEÇMEDEN İLK KONUTLAR TESLİM EDİLDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin hemen ardından yaraların sarılması için harekete geçti. TOKİ, fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 konut ve 357 iş yerini inşa etti. Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden konutların teslimi başladı.