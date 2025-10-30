  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Foça açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı

Foça açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Foça açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR'İN Foça ilçesi açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 41 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, lastik bottaki 2'si çocuk 45 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA