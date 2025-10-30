Foça açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR'İN Foça ilçesi açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 41 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, lastik bottaki 2'si çocuk 45 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.