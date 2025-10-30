Gebze’de 7 katlı bina çöktü: 3 ölü

TÜRKİYE, dün sabah Kocaeli'den gelen haberle sarsıldı. Gebze'de 7 katlı bina sabah saat 07.30'da büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan binanın enkazında, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalırken ekipler, hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yıkılan yapının etrafındaki 9 binanın mühürlendiği açıklandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu dün saat 14.00 sıralarında ailenin küçük çocuğu 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Dakikalar sonra ise ekipler, bir cansız bedene daha ulaştı.

'KAYIP İKİ KİŞİ ARANIYOR'

CANSIZ bedenin ailenin diğer kızları Nisa olduğu bilgisi paylaşıldı. 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ olarak çıkarılırken, anne Emine Bilir ile baba Levent Bilir'i arama kurtarma çalışmaları tüm gün devam etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Şu anda anne ve babayla ilgili bir bilgi yok. Ailenin büyük çocuğu Dilara'yı arkadaşlarımız sağ çıkardı, bilinci açık şekilde hastaneye sevk edildi. Ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa'nın da cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğuna da ulaşmış olduk, 2'si maalesef hayatını kaybetti. Çocukların 3'ü de aynı odadaymış. 2 ceset ve Dilara kızımız da aynı odadaymış. Çok vakit geçmeden anne ve babaya sağ şekilde ulaşmak istiyoruz, ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anda tespitimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın binada olduğuna ilişkin bir tespit yok. Burada çok hummalı bir çalışma sergileniyor. Ümit ediyoruz ki çok vakit geçmeden anne ve babaya ulaşabiliriz" dedi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise "Teknik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerimiz burada. Başsavcımız savcı görevlendirdi, onlar da çalışıyorlar. 375 arkadaşımız arama ve kurtarma çalışmalarında görev alıyorlar. 5 arama kurtarma köpeğimiz, zemin altı arama kameramızla vatandaşlarımıza ulaşmaya

çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz.