İzmir Büyükşehir’den geri adım: Menemen-Çaltı’daki katı atık tesisi iptal edildi





"MENEMEN İSTERSE BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Başkan Pehlivan, Menemen halkının bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla hareket edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Artık biliyoruz ki; Menemen halkı isterse, Menemen halkı birleşirse, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yarın ilçemizde başka bir tehditle karşılaştığımızda, nasıl bir araya gelebileceğimizi, nasıl tek ses olacağımızı artık çok daha iyi biliyoruz. Bu mücadele bize güçlü Menemen olmanın önemini yeniden hatırlattı. Bu süreçte yanımızda olan her kişi, her kurum, her gönüllü bizim için çok kıymetliydi. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler sadece bir karara karşı çıkan insanlar değil; aynı zamanda Menemen'in onurunu, doğasını ve geleceğini savunan kahramanlarsınız. Bugün gönül rahatlığıyla söylüyorum: Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Ben sizlerle gurur duyuyorum, sizler de kendinizle gurur duymalısınız."



"MENEMEN, YAŞAYAN VE YAŞATANLARIN KENTİDİR"

Başkan Pehlivan, Menemen'in dayanışma ruhunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu farkındalık, bu kararlılık ve bu dayanışma sayesinde Menemen, bir kez daha aklın, vicdanın ve ortak iradenin kenti olduğunu ispatladı. Çünkü Menemen, yaşayan ve yaşatanların kentidir. Ben Aydın Pehlivan olarak, bu onurlu direnişin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ve diyorum ki: İyi ki varsınız İyi ki Menemen var İyi ki büyük ve güçlü Menemen ailemiz var!"

DİĞER