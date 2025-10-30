İzmir depreminin üzerinden 5 yıl geçti ancak acılar hala taze





'KARARIN EMSAL TEŞKİL EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Depremde çocukları Feda ve Diren ile yeğenleri Lena ve Vera'yı ve annesi Arife Yücel'i kaybeden Hüseyin Bilgin Yücel, "Bizim için artık zaman durdu. Çocuklarımızın yokluğuna alışmak mümkün değil. Her yıl aynı acıyla uyanıyoruz. Bu dosyanın özel bir durumu var. Binanın yapımında görev alan, taşeron firma yetkilileri, binanın güçlendirilmesini yapan kat malikleri kurulu, güçlendirmeyi yapan firma yetkilileri, binaya 3'üncü derece riskli raporunu veren belediye çalışanları, raporun gereğini yapmayan kat malikleri ile yöneticileri sanık olarak yargılanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olay anından başlayıp müthiş bir soruşturma yaparak üstüne düşeni yaptı ve tüm sorumluları yargı önüne koydu. Bu dosyada çıkan kararın emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.