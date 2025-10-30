İzmir’de taksiciyi darbeden saldırgan tutuklandı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde taksi şoförlüğü yapan emekli polis memuru Ü.Ü. (53), önce aracın aynasını kıran sonra da yanına oturan Haydar H.'nin (22) yumruklu saldırısına uğradı. Araç dışına taşan arbede sırasında Ü.Ü.'nün tabanca ile havaya ateş açmasının ardından olay yerine gelen polis, şüpheli ile beraberindeki kişiyi gözaltına aldı. Darp anları araç içi kamerayla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin taksinin aynasını kırdıktan sonra araca bindiği, hakaretler yağdırıp sürücüyü darbettiği anlar yer aldı.