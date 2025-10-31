Başkan adayından değişim mesajı

İZMİR'İN Tire ilçesinde, oda başkanlık seçimleri yaklaştıkça hareketlilik de artmaya başladı. Tire'nin tanınmış esnaflarından Faruk Narin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkan adayı oldu. Narin, Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" sözünün kendisine yol gösterdiğini ifade ederek, "Tire'de değişim şart" şeklinde konuştu.

'ESNAF GÜÇLÜ OLMALI'

ÖTE yandan Narin, birliğin, emeğin ve alın terinin temsilcileri olan esnaf ve sanatkârlarımızın daha iyiye, daha güzele, refah ve feraha ulaşması için,

başka bir hedef gözetmeden yalnızca esnafın sesi olabilmek ve çalışma şartlarını iyileştirebilmek amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Başkan adayı olan Faruk Narin, "Esnaf güçlü olursa, şehir güçlü olur. Ahilik geleneğinden gelen esnaflık, bu toprakların en köklü kardeşlik ve dayanışma hareketidir. Küçük esnafın gücü, büyük Tire'nin temelidir" diye konuştu.