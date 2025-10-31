Menemen Dijital Deneyim Merkezi hizmete açıldı

İZMİR Menemen Belediyesi, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümüne özel bir açılış yaptı. Mayıs ayından bu yana Türkelli Kapalı Pazar Yeri, Ulukent Semt Polikliniği, Kent-2 Aynısefa Kafe, Ahmet Kahraman Camii ve Şehir Parkı Aynısefa Kafe'yi hizmete açan belediye, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı 270 derecelik gösterimle eşsiz bir anlatımın yapıldığı Dijital Deneyim Merkezi'ni de ilçeye kazandırdı. Açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bu tesis; teknolojiyi, sanatla ve tarihle buluşturan; çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin öğrenmesine, keşfetmesine ve ilham almasına imkân veren bir mekân olacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümüne özel hazırladığımız bu özel merkez Menemen'imize hayırlı olsun" dedi.