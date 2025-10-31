İzmir'de planlı su kesintileri Kasım ayında da devam edecek. Kentte 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.