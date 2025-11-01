İzmir'de o tarihe kadar su yok!

İZMIR Büyükşehir Belediyesi'nin kuraklık ve azalan su kaynaklarını gerekçe göstererek başlattığı planlı su kesintileri, 15 Kasım'a kadar devam edecek.

Kentte 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.