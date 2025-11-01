İzmir’de terk edilmiş binadan 29 kaçak göçmen çıktı

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı güvenlik kameraları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda Şehit Mehmet Mahallesi'nde bulunan terk edilmiş bir metruk binada yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan göçmenleri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla binada saklanan Sudan, Senegal, Eritre, Filistin ve Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.